DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,4845 ₺

EURO

17,8383 ₺

ALTIN

973,44 ₺

BİST

3.298,86 ₺

Davutoğlu, ''hoca efendi demedim'' dedi, videosu dinletildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu bir programda Fethullah Gülen için 'Hoca efendi' demediğini iddia etti. Bunun üzerine izleyicilerden biri Davutoğlu'nun konuşmasının videosunu açıp dinletti.

2022-09-27 13:35:13

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BabalaTV'de Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu. Fethullah Gülen için geçmişte 'Hoca efendi' demediğini iddia eden Davutoğlu'na seyircilerden biri konuşmasının videosunu açıp dinletti.

Programda bir kadın izleyicinin "Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız?" sorusuna cevap veren Davutoğlu, "Hiçbir şekilde alakam olmadı. FETÖ ile olumlu açıklamam yok" dedi.

Davutoğlu, FETÖ tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'nda Gülen'den "Hoca efendi" diye bahsettiğinin hatırlatılması üzerine ise "Ben orada sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettim. Hoca efendi demedim, ben ne konuştuğumu bilirim" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine başka bir izleyici, internetten Ahmet Davutoğlu'nun Türkçe Olimpiyatları konuşmasında Fethullah Gülen'e "Muhterem hoca efendi" dediği anları canlı yayında dinletti.

 

‘Asla hocaefendi demedim’ dedi, Türkçe Olimpiyatları'ndaki konuşmasını dinlettiler

‘Asla hocaefendi demedim’ dedi, Türkçe Olimpiyatları'ndaki konuşmasını dinlettiler

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, BaBala TV’de Açık Mikrofon programına konuk oldu. Davutoğlu, FETÖ elebaşı için ‘hiçbir zaman hocaefendi demedim’ dedi. Seyirci ise Davutoğlu’nun Fetullah Gülen için 'hocaefendi’ dediği konuşmasını dinlettirdi.
Sera Kadıgil: “Diyanet diye bir şey olabilir mi abi?”

Sera Kadıgil: “Diyanet diye bir şey olabilir mi abi?”

Bir televizyon programında konuşan Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil, İmam Hatipler ve Kur’an Kursları hakkında kullandığı sözler nedeniyle sosyal medyada tepki çekti
Fransız Müslüman Clara: Allah’a inandığımı anladım

Fransız Müslüman Clara: Allah’a inandığımı anladım

Clara, 15 yıl önce Mehmet Moğol ile evlendikten sonra İslamiyet ile tanışır. Evliliğinin ilk iki yılında Kur’an’ı Kerim-i Fransızcadan okuyarak Müslüman olmaya karar veren Clara tam 13 yıldır Müslüman.
Hamit Altıntop masaya vurdu: Ben sorumluyum ya! Hocayla devam ediyoruz

Hamit Altıntop masaya vurdu: Ben sorumluyum ya! Hocayla devam ediyoruz

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Faroe Adaları'na 2-1 yenildiğimiz maçtan sonra masaya vurarak yaptığı konuşma gündem oldu.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş