Davutoğlu, ''hoca efendi demedim'' dedi, videosu dinletildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu bir programda Fethullah Gülen için 'Hoca efendi' demediğini iddia etti. Bunun üzerine izleyicilerden biri Davutoğlu'nun konuşmasının videosunu açıp dinletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BabalaTV'de Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu. Fethullah Gülen için geçmişte 'Hoca efendi' demediğini iddia eden Davutoğlu'na seyircilerden biri konuşmasının videosunu açıp dinletti.

Programda bir kadın izleyicinin "Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız?" sorusuna cevap veren Davutoğlu, "Hiçbir şekilde alakam olmadı. FETÖ ile olumlu açıklamam yok" dedi.

Davutoğlu, FETÖ tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'nda Gülen'den "Hoca efendi" diye bahsettiğinin hatırlatılması üzerine ise "Ben orada sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettim. Hoca efendi demedim, ben ne konuştuğumu bilirim" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine başka bir izleyici, internetten Ahmet Davutoğlu'nun Türkçe Olimpiyatları konuşmasında Fethullah Gülen'e "Muhterem hoca efendi" dediği anları canlı yayında dinletti.