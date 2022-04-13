Davutoğlu'dan Perinçek'li Sancak'lı video: ''AK Partili kardeşim, korkma!''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun paylaştığı videoda, “Senin iradene kimse ihanet edemeyecek. Gelecekte sen olacaksın” ifadeleri kullanıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “AK Partili kardeşim, korkma” notuyla Twitter hesabından video paylaştı. Davutoğlu, videoda hükümeti eleştirdi.

Videoda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ethem Sancak'ın açıklamaları ve eski haberler yer aldı.

Davutoğlu'nun eski konuşmalarının da bulunduğu videoda şu ifadelere yer verildi:

“Milletin emeğiyle, oyuyla, alın teriyle, gözyaşıyla, fedakarlıklarıyla kurulup yükselen bir partinin yönetimini Bahçeli'ye; dış politikasını Perinçek'e; ekonomisini Albayrak'a; akıl hocalığını Ethem Sancak'a teslim ettiğinizden beri; medyayı, siyaseti ve devlet yönetimini troll çetelerine, hak hukuk bilmez, tüyü bitmemiş yetimin hakkını gasp edenlere bıraktığınızdan beri; bir grup vesayet artığını hak bileni hukuk bilen, ne yapması ne yapmaması gereken insanlarına tercih ettiğinizden beri iflah olmadınız. Farkında mısınız?

'SENİN İRADENE KİMSE İHANET EDEMEYECEK'

“Bu ülkenin geleceğinde Maocular, Avrasyacılar, 28 Şubatçılar, dava sahtekarları, müteahhit çeteleri, siyaset esnafları olmayacak. Senin iradene kimse ihanet edemeyecek. Gelecekte sen olacaksın.”