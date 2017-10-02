02.10.2017 16:35:48

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Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende'nin önemli bir ilçe olduğunu ifade ederek, Darende'nin gelişmesi için Darende Belediyesi ile birlikte daha güzel projeler üreteceklerini söyledi.Darende'de geçtiğimiz günlerde göreve başlayan İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, belediye projeleri hakkında Kaymakam Zengince'ye bilgiler vererek, Darende'ye daha güzel hizmetlerde bulunmak için Kaymakam Zengince ile birlikte çalışacaklarını söyledi. Kaymakam Zengince ise, Darende'nin önemli bir inanç turizm merkezi olduğunu belirterek, "Belediyemizle birlikte ortaklaşa Darende'nin tanıtımı ve gelişmesi için güzel projeler üretme çabası içerisinde olacağız" diye konuştu.