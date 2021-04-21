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Danimarka'dan Almanya’ya 55 bin doz ödünç aşı

Danimarka, azınlık Danimarkalıların da yaşadığı Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletine, AstraZeneca firmasının koronavirüs aşısını “ödünç” vereceğini açıkladı.

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21.04.2021 00:43:25
Danimarka'dan Almanya’ya 55 bin doz ödünç aşı

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Daniel Günther'den gelen talep üzerine 55 bin doz AstraZeneca aşısının bu eyalete "ödünç verilmesinin" kararlaştırıldığını belirtti.

Danimarka, AstraZeneca'yı aşılama programından çıkarmıştı

Danimarka'nın yaklaşık 270 bin doz AstraZeneca aşısının olduğu daha önce açıklanmıştı.

Almanya'ya ödünç verilecek 55 bin doz haricinde, geri kalan aşıların ne yapılacağının henüz kararlaştırılmadığı belirtildi.

Danimarka makamları 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağ bulunması nedeniyle, AstraZeneca'nın COVID-19 aşılama programından çıkardığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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