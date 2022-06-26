DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,8853 ₺

EURO

17,8334 ₺

ALTIN

992,10 ₺

BİST

2.554,08 ₺

Dağcı kafile Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı

Yılın her dönemi aralarında Almanya, Fransa, İspanya, İran'ın da bulunduğu çok sayıda ülkeden gelen dağcılar tırmanış yapmak için 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nı tercih ediyor

2022-06-26 17:15:39

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı, karla kaplı zirvesiyle yerli ve yabancı dağcı kafilelere ev sahipliği yapıyor.

Dünyada tırmanışta önemli yeri bulunan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yılın her dönemi Almanya, Fransa, İspanya ile komşu ülke İran başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ve yurt içinden dağcıları ağırlıyor.

thumbs_b2_04aa304c393988a72f9b5a37bc66001b

Araçlarla ilçeye bağlı Ağrı Dağı eteklerindeki Çevirme mezrasına gelen dağcılar, burada belirli bir ücret karşılığında bölgedeki köylülerin at ve katırlarıyla sağladığı lojistik destekle ilk tırmanış sırasında kamp yüklerini hafifletiyor.

Ardından tırmanışa geçen dağcılar, yüksek irtifaya uyum sağlamak ve dinlenmek için aynı gün 3 bin 200 metre, ikinci gün ise 4 bin 200 metrede kamp yapıyor. Üçüncü gün zirve yapan dağcılar, daha sonra ilk kamp alanına geri dönüp faaliyetlerini sonlandırıyor.

thumbs_b2_43c6ad6bf39d7110eb0a27ee7c70ad5c

Her geçen gün daha fazla ilgi görerek dağcılar ve doğa tutkunlarının rotasına giren Ağrı Dağı, tırmanış turizmiyle yöre ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

İranlılar gruplar halinde geliyor

İran'dan gelen dağcılardan Yusuf Enveri, AA muhabirine, fırsat buldukça Türkiye'de dağcılık ve çeşitli etkinliklere katıldıklarını söyledi.

agri-dagi-karli-zirvesiyle-dagci-kafileleri-agirliyor_88f88d1-scaled

Ülkelerindeki Sabalan Dağı ile Türkiye'deki Ağrı Dağı'nı mukaddes bildiklerini ifade eden Enveri, şöyle konuştu:

"Türk milletini çok seviyorum. Bugüne kadar hem yaz hem kış toplamda 16 kez Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktım. Buraya tırmanış yapmak çok güzel. İranlılar buranın zirvesine çıkmayı çok seviyor ve zaten son zamanlarda gruplar halinde gelerek tırmanış yapıyorlar. İki yerde kamp kurup daha sonra zirveye çıkıyoruz. Bu aralar tırmanış yapmak için en uygun dönemler ama zirvede kar ve buz bizi bekliyor."

Ali İbrahim Zade ise ilk defa Ağrı Dağı'na tırmanış yapacağı için ayrı bir heyecan yaşadığını belirtti.

Simayec Asenzade de daha önce yaz ve kış Ağrı Dağı'na tırmandığını dile getirerek, bu kez de kalabalık bir grupla bölgeye geldiklerini anlattı.

Asenzade, "Ağrı Dağı bizim için hem farklı hem de tırmanış için güzel bir dağ. Karlı ve güzel bir zirvesi olduğundan İranlılar buraya tırmanış için ilgi gösteriyor. Zirveye ulaşmak zor, iki gece konaklaman lazım. İnşallah bundan sonra fırsat buldukça yine Ağrı Dağı'na çıkmak için geleceğiz." dedi. AA

Sarıgül Yunanistan’da Türk bayrağı açtı: Miçotakis Amerika'ya medet umma!

Sarıgül Yunanistan’da Türk bayrağı açtı: Miçotakis Amerika'ya medet umma!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'nın Syntagma Meydanı'ndaki Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslendi. Sarıgül, 'Barışa gel Miçotakis' dedi.
Evi yanan vatandaş 10 günlük bebeğiyle Bakan Kurum’a teşekkür etti

Evi yanan vatandaş 10 günlük bebeğiyle Bakan Kurum’a teşekkür etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli etkinlikler için bulunduğu Isparta’da belediyeyi ziyaret etti. Geçen sene Ağustos ayında çıkan orman yangınında kaybettikleri evlerinin yerine yenileri teslim edilen vatandaşlar, Bakan Kurum’a yoğun ilgi gösterdi, kendisine teşekkür etti. O vatandaşlardan biri de yeni evleri 2 ay önce teslim edilen ve 10 gün önce dünyaya gözlerini açan bebeğin anne-babasıydı. Ayrıca Bakan Kurum, görme engelli bir vatandaşa da ev müjdesi verdi.
Ersan Şen'in “Pınar Gültekin“ açıklaması canlı yayında tartışmaya sebep oldu

Ersan Şen'in “Pınar Gültekin“ açıklaması canlı yayında tartışmaya sebep oldu

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen‘in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’ya verilen haksız tahrik indiriminin doğru olduğunu söylemesiyle canlı yayında ortalık karıştı.
Bakan Murat Kurum, Isparta'da Toplu Açılış ve Karaağaç Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı

Bakan Murat Kurum, Isparta'da Toplu Açılış ve Karaağaç Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta’da “Toplu Açılış Töreni” ve “Karaağaç Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni”ne katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmadaEnerji Bakanlığı ile birlikte 18 ilde devlete ait 750 milyon metrekare, 750 bin dönüm arazisini; güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji santrallerinin kurulması için kullanıma açtıklarını belirterek “Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde, enerji ihtiyacının karşılanmasında Allah’ın izniyle bambaşka bir yükseliş dönemine geçiyoruz. İnşallah bu projeleri arttırdığımızda; kendi enerjimizi, kendi elektriğimizi üreteceğiz. Türkiye’yi enerji üstünden sıkıştıran tüm tehditlere karşı her zamankinden çok daha dirençli, çok daha güçlü olacağız.” ifadesini kullandı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş