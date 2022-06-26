Dağcı kafile Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı

Yılın her dönemi aralarında Almanya, Fransa, İspanya, İran'ın da bulunduğu çok sayıda ülkeden gelen dağcılar tırmanış yapmak için 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nı tercih ediyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı, karla kaplı zirvesiyle yerli ve yabancı dağcı kafilelere ev sahipliği yapıyor.

Dünyada tırmanışta önemli yeri bulunan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yılın her dönemi Almanya, Fransa, İspanya ile komşu ülke İran başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ve yurt içinden dağcıları ağırlıyor.

Araçlarla ilçeye bağlı Ağrı Dağı eteklerindeki Çevirme mezrasına gelen dağcılar, burada belirli bir ücret karşılığında bölgedeki köylülerin at ve katırlarıyla sağladığı lojistik destekle ilk tırmanış sırasında kamp yüklerini hafifletiyor.

Ardından tırmanışa geçen dağcılar, yüksek irtifaya uyum sağlamak ve dinlenmek için aynı gün 3 bin 200 metre, ikinci gün ise 4 bin 200 metrede kamp yapıyor. Üçüncü gün zirve yapan dağcılar, daha sonra ilk kamp alanına geri dönüp faaliyetlerini sonlandırıyor.

Her geçen gün daha fazla ilgi görerek dağcılar ve doğa tutkunlarının rotasına giren Ağrı Dağı, tırmanış turizmiyle yöre ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

İranlılar gruplar halinde geliyor

İran'dan gelen dağcılardan Yusuf Enveri, AA muhabirine, fırsat buldukça Türkiye'de dağcılık ve çeşitli etkinliklere katıldıklarını söyledi.

Ülkelerindeki Sabalan Dağı ile Türkiye'deki Ağrı Dağı'nı mukaddes bildiklerini ifade eden Enveri, şöyle konuştu:

"Türk milletini çok seviyorum. Bugüne kadar hem yaz hem kış toplamda 16 kez Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktım. Buraya tırmanış yapmak çok güzel. İranlılar buranın zirvesine çıkmayı çok seviyor ve zaten son zamanlarda gruplar halinde gelerek tırmanış yapıyorlar. İki yerde kamp kurup daha sonra zirveye çıkıyoruz. Bu aralar tırmanış yapmak için en uygun dönemler ama zirvede kar ve buz bizi bekliyor."

Ali İbrahim Zade ise ilk defa Ağrı Dağı'na tırmanış yapacağı için ayrı bir heyecan yaşadığını belirtti.

Simayec Asenzade de daha önce yaz ve kış Ağrı Dağı'na tırmandığını dile getirerek, bu kez de kalabalık bir grupla bölgeye geldiklerini anlattı.

Asenzade, "Ağrı Dağı bizim için hem farklı hem de tırmanış için güzel bir dağ. Karlı ve güzel bir zirvesi olduğundan İranlılar buraya tırmanış için ilgi gösteriyor. Zirveye ulaşmak zor, iki gece konaklaman lazım. İnşallah bundan sonra fırsat buldukça yine Ağrı Dağı'na çıkmak için geleceğiz." dedi. AA