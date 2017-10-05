Curling: Karışık Çiftler Dünya Şampiyonası

05.10.2017 10:48:57

Karışık Çiftler Dünya Curling Şampiyonası, yarın İsviçre'de başlayacak.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Champery kentinde 9 gün sürecek şampiyonada, milli takım 4 sporcuyla mücadele edecek.

Antrenör Sadık Topaloğlu yönetimindeki milli takımda, Dilşat Yıldız, Semiha Konuksever, Alican Karataş ve Orhun Yüce forma giyecek.

Milliler, E Grubu'nda Avustralya, Kanada, Çin, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Polonya ile karşılaşacak.