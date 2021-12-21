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Cüneyt Özdemir’den dolar yorumu: Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, “Erdoğan her seferinde şapkadan bir şey çıkarıyor. Ben bunu beklemiyordum. Hepimizi ters köşeye yatırdı' dedi.

2021-12-21 07:35:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'TL mevduatına kur farkı' başta olmak üzere açıkladığı yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirlerle dolar tarihi bir düşüş yaşadı.

Vatandaşların dolar bozdurmak için sistemleri kilitlediği gecede Youtube'daki kanalından yayın yapan Gazeteci Cüneyt Özdemir, "Ben bunu beklemiyordum" dedi.

Cüneyt Özdemir, yayında, "Bu akşam çok şaşırdım. Erdoğan her seferinde şapkadan bir şey çıkarıyor. Ben bunu beklemiyordum. Hepimizi ters köşeye yatırdı. Sen bekliyor muydun?" derken, 5N1K'dan Kenan Taş da, "Ben de beklemiyordum" yanıtını verdi.

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