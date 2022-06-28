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Cüneyt Arkın'ın Maden filmindeki sahnesi yeniden gündem oldu

Maden filminde bir madenciyi canlandıran usta oyuncu Cüneyt Arkan'ın sahnedeki sözleri yeniden gündem oldu.

2022-06-28 11:18:55
Sosyal medya fenomeni Çorumlu Amir'den ''Türkiye'' itirafı

Sosyal medya fenomeni Çorumlu Amir'den ''Türkiye'' itirafı

Afrika Çad doğumlu Amir Zakaria, Türkiye'ye gelmeden önceki ve geldikten sonraki düşüncelerini anlattığı bir video paylaştı.
Dağcı kafile Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı

Dağcı kafile Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı

Yılın her dönemi aralarında Almanya, Fransa, İspanya, İran'ın da bulunduğu çok sayıda ülkeden gelen dağcılar tırmanış yapmak için 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nı tercih ediyor
Sarıgül Yunanistan’da Türk bayrağı açtı: Miçotakis Amerika'ya medet umma!

Sarıgül Yunanistan’da Türk bayrağı açtı: Miçotakis Amerika'ya medet umma!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'nın Syntagma Meydanı'ndaki Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslendi. Sarıgül, 'Barışa gel Miçotakis' dedi.
Evi yanan vatandaş 10 günlük bebeğiyle Bakan Kurum’a teşekkür etti

Evi yanan vatandaş 10 günlük bebeğiyle Bakan Kurum’a teşekkür etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli etkinlikler için bulunduğu Isparta’da belediyeyi ziyaret etti. Geçen sene Ağustos ayında çıkan orman yangınında kaybettikleri evlerinin yerine yenileri teslim edilen vatandaşlar, Bakan Kurum’a yoğun ilgi gösterdi, kendisine teşekkür etti. O vatandaşlardan biri de yeni evleri 2 ay önce teslim edilen ve 10 gün önce dünyaya gözlerini açan bebeğin anne-babasıydı. Ayrıca Bakan Kurum, görme engelli bir vatandaşa da ev müjdesi verdi.
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