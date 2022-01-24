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Cüneyt Arkın gözyaşlarına boğuldu: ''Fatma Girik benim can yoldaşımdı''

Fatma Girik'in ölüm haberini alan usta sanatçı Cüneyt Arkın, telefonla canlı yayına bağlanarak yaşadığı acıyı anlattı.

2022-01-24 11:00:55

Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi çok sayıda filmde rol alan ve Yeşilçam'ın usta isimlerinden 79 yaşındaki Fatma Girik, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeni belli olmayan Girik'in vefatı sanat dünyası başta olmak üzere tüm sevenlerini yıktı.

Usta sanatçının vefat ettiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

"İÇİM YANIYOR"

NTV'nin canlı yayına bağlanarak hüngür hüngür ağlayan Cüneyt Arkın, "İnanamıyorum, içimden bağıra bağıra ağlamak geliyor. Ne kadar iyiydi, benim de bir parçamı götürdü. Yüreğim yanıyor. O benim can yoldaşımdı. Allah'ım bana sabır ver. Gözümün önünde o mavi bakışları... O kadar alçak gönüllüydü ki öylesine zarif, ince ve dünyalar güzeli bir hanımefendiydi. Canım, canım..." dedi.

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