'Cumhuriyetçiler vergi reformunda değişikliğe gidebilir'

04.10.2017 00:05:22

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin uzun zamandır beklenen vergi reformunu yasalaştırabilmek için en varlıklı Amerikalılara yönelik vergi oranını yükseltebileceği iddia edildi.

CNBC'nin üst düzey bir Cumhuriyetçi vekile dayandırdığı habere göre, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, daha önce yediden üçe indirilmesi planlanan gelir vergisi dilimlerini dörde çıkarmayı değerlendiriyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, eylül sonunda açıkladığı vergi tasarısı çerçevesinde, mevcut durumda yüzde 10'dan başlayarak yüzde 39,6'ya kadar yükselen yedi bireysel vergi oranı dilimini, yüzde 12, 25 ve yüzde 35 olmak üzere üçe indireceklerini belirtmişti.

Haberde adı verilmeyen Cumhuriyetçi milletvekili, muhtemel dördüncü vergi oranının mevcut durumdaki en üst vergilendirme sınırından daha yüksek olmayacağını ifade etti.



Uzmanlar, vergi tasarısında değişikliğe gidilmesinde, "vergi reformuyla zenginlere büyük vergi avantajı sağlanacağı ve bütçe açığının büyüyeceği" eleştirilerinin etkili olduğunu öngörüyor.

