'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini eylül ayı itibar ile başlatacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu’nda vatandaşlara seslendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 Ağustos 1999 Depremi'nin 23. yıl dönümünde İstanbul Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

17 Ağustos depreminde yitirilen vatandaşları yâd ederek konuşmalarına başlayan Bakan Kurum, “Buradan da depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu depremlerde yaralanmış kardeşlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Hiçbir zaman sorun, problem üretmedik, her zaman çözümün parçası olduk

İki gün önce Ak Parti'nin 21. yılını kutladıklarını hatırlatan Bakan Kurum,“Bir olduk21 olduk, beraber olduk 21 olduk, omuz omuza olduk 21 olduk ve 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sokak sokak, mahalle mahalle, il il vatandaşımıza hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olduk.Hiçbir zaman sorun, problem üretmedik. Her zaman çözümün parçası olduk.Allah'ın izniyle Zeytinburnu'nun desteğiyle 2023 yılında da aynı anlayışla, aynı bakış açısıyla hizmetleri yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

21 yıldır her alanda çok büyük hizmetler ve yatırımlar yaptıklarını aktaran Bakan Kurum, “Aziz milletimiz için tüm ekibimizle birlikte daha iyisini, daha güzelini nasıl yaparız gayreti içerisinde olduk. Sağlık alanında, eğitim alanında ve savunma sanayiinde artık gıpta ile gösterilen bir ülke olduk. Şehirlerimiz için, vatandaşlarımız için hep en iyisini en güzelini sunmanın gayreti içerisinde olduk.” ifadelerine yer verdi.

İstanbul'umuzun 39 ilçesinde tam 300 bin konut dönüştürdük

Verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirterek muhalefete yüklenen Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Birileri diyor ki, biz yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz ve kentsel dönüşümle ilgili kararlı bir tutum sergileyeceğiz. Ama gelinen üç buçuk yıllık süreçte değil 100 bin, değil 10 bin, dönüştürdükleri konutun sayısı sadece ve sadece 540 tane. Biz belediyelerimizle birlikte İstanbul'umuzun 39 ilçesinde tam 300 bin konut dönüştürdük. Şu an sahada 140 bin konutun dönüşümü fiilen devam ediyor. İstanbul'umuzun neresine giderseniz gidin bizim bir projemizi görürsünüz, ama küçük ama büyük bir yatırımınızı görürsünüz. Maalesef karşımızdaki muhalefet sorun üretmekten, iftira atmaktan, algı peşinde koşmaktan ve sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye gitmiyor.”

İstanbul'un 39 ilçesi ve Türkiye'nin 81 ili ile birlikte bu hizmetleri yapmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Kurum, “Nerede bir afet olsa bu kardeşiniz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2 saat sonra ilgili bakan arkadaşlarımızla birlikte orada olduk. Hiçbir zaman sorun problem üretmedik, hep vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa acılarını dindirmek adına yapılması gereken ne varsa onları yapmaya çalıştık.” dedi.

Zeytinburnu'nda 2 bin 600 konutu dönüştürdük, sahada fiilen devam eden de bin 500 konutumuz var

Zeytinburnu'nda yarım kalmış birçok kentsel dönüşüm sorunu olduğunu ve verilen sözlerin hepsini tuttuklarının altını çizen Bakan Kurum, “Toplamda Zeytinburnu'nda 2 bin 600 konutu dönüştürdük. Sahada fiilen devam eden bin 500 konutumuz var. İnşallah etaplar halinde de kentsel dönüşüm sürecini hep birlikte yürüteceğiz. Buradan tüm Zeytinburnu'ndan talebim ise hep şudur: riskli binalarda oturmayalım. Riskli bina varsa tespitlerinizi yapın, anlaşın, çoğunluğun anlaşacağı her alanda biz Zeytinburnu'nun yanındayız.” İfadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini eylül ayı itibar ile başlatacağız

Sokakta vatandaşı her zaman dinlediklerini aktaran Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyorlar ki konut arzı azaldı, konut fiyatları arttı, kira fiyatları arttı. Hemen çalışmaya başladık ve Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda sorunun çözümüne ve atılması gereken tüm adımlara ilişkin ilgili bakan arkadaşlarımızla istişare ederek karar verdiler. Bu çerçevede inşallah eylül ayında TOKİ Başkanlığımızın tüm Türkiye'de, 81 ilde ki bu çerçevede İstanbul'da da cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz. Evi olmayan tüm kardeşlerimizin evi olana kadar bu projeleri de yapmaya devam edeceğiz. Aidat öder gibi taksitlerle genç kardeşlerimize kontenjan ayıracağız. Emekli kardeşlerimize kontenjan ayıracağız. Engelli kardeşlerimize kontenjan ayıracağız. Şehit ve gazi ailelerimize kontenjan ayıracağız. İstanbul'un, Türkiye'nin, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini eylül ayı itibar ile başlatacağız ve 81 ilimizde bu projelerimizi yapacağız.”

Zeytinburnu'na eylül ayı içerisinde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yeni millet bahçesi açılacak

Zeytinburnu'nda 3 tane millet bahçesi yapıldığını ve ilkinin teslim edildiğini, eylül ayı içerisinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle millet bahçesi açacaklarını duyuran Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeni millet bahçelerimizi, parklarımızı, kıraathanelerimizi, kütüphanelerimizi Zeytinburnu'na kazandırmaya devam edeceğiz. İstanbul'da tam 18 milyon metrekare yeşil alan yapıyoruz. Bu projeler bittiğinde her İstanbulluya, buradaki her bir kardeşime ilave bir metrekare yeşil alan gelecek. İnşallah biz bu projeleri, aziz milletimize hizmetlerimizi gece-gündüz yapmaya devam edeceğiz.

2023 seçimleri; geleceğimiz adına, çocuklarımız adına, ülkemiz adına çok önemli bir seçim ve bu seçimde ehliyetle liyakatsizliğin, iftirayla becerinin, vatandaşa hizmet etmekle vatandaşa algı üretmenin yarışı olacak. Emin olun ülkemizin yeni yüzyılının kapısı olacak.”