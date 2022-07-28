Cumhuriyet: kedi eti yenilebilir!

Gazeteci Fatih Tezcan sosyal medyada yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Kedi etinin tüketilmesini' tavsiye ettiğini yazdı.

Gazeteci Tezcan sosyal medyada yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Gazetesi'nin yıllar önce kedi etinin tüketilmesini tavsiye ettiğini takipçileriyle paylaştı.

Tezcan sosyal medyada 'Mustafa Kemal'in yönetimi ele geçirdiği dönem… Milletin kedi eti yemesini tavsiye eden, eşek eti ve kurbağa etini de menüye ekleyen Atatürkçü Medya… Millet bu ülkede neler olduğunu bilse 1 tane heykel kalmaz, bazı isimlerin artık esamesi bile okunmaz.' ifadelerini paylaştı.

İşte Fatih Tezcan'ın o paylaşımı;