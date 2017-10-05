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Cumhurbaşkanlığından bütçe açıklaması:

'Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tüm yatırım ve hizmetlerin, Türkiye'nin itibarına ve Cumhurbaşkanlığı makamının mehabetine uygun şekilde, aynı zamanda harcanan her kuruşta 80 milyonun hakkı olduğunun bilinciyle yürütüldüğü konusunda müsterih olsun'- 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin en yüksek temsil makamı, dolayısıyla ülkemizin vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetler

Cumhurbaşkanlığından bütçe açıklaması:
05.10.2017 14:14:07
Cumhurbaşkanlığından, "Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tüm yatırım ve hizmetlerin, Türkiye'nin itibarına ve Cumhurbaşkanlığı makamının mehabetine uygun şekilde, aynı zamanda harcanan her kuruşta 80 milyonun hakkı olduğunun bilinciyle yürütüldüğü konusunda müsterih olsun." açıklamasında bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığının internet sistesinden, Cumhurbaşkanlığı bütçe harcamalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 3 Ekim 2017 tarihli gazetelerde yayımlanan bazı haberlerde, Cumhurbaşkanlığı bütçe harcamalarının çok yüksek olduğu şeklinde bir algı oluşturmak suretiyle kamuoyunun kasten yanıltılmaya çalışıldığının müşahede edildiği belirtildi.

Bu tür iddiaları dile getirenlerin, tıpkı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ilk faaliyete geçtiği dönemde karalama girişimlerinde bulunmuş olanlar misali, hesap yapmayı bilmediklerinin anlaşıldığı ve söz konusu algı operasyonlarının ciddiye alınmaya değer olmadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi devraldığından bu yana, devlet ile milleti kucaklaştırma, Türkiye'yi dünyada söz sahibi ve güçlü ülke yapma ideali çerçevesinde tüm gücüyle çalışmalarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, nitekim yurt içi ve yurt dışı programlarında önceki dönemlerle kıyaslanmayacak ölçüde bir artış yaşanmasının da bunun göstergesi olduğu vurgulandı.

- "İtibarda tasarruf olmaz"

Sadece 2016 yılında, 20 ülkeye toplam 22 dış ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen hemen her hafta da bir ili ziyaret ettiği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 265 program ve törene katıldığı belirtilerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, yine aynı yıl düzenlenen toplantı ve törenler vesilesiyle 9 bin 106 vatandaşın, 7 bin 468 muhtarın, 52'si hükümet ve devlet başkanı olmak üzere bin 321 yabancı konuğun, yurt içi resmi kabuller çerçevesinde de 21 bin 273 kişinin ağırlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin en yüksek temsil makamı, dolayısıyla ülkemizin vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetlerin 'itibarda tasarruf olmaz' anlayışıyla, ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır. Bununla birlikte tüm bu hizmetler, hem Türkiye'nin büyüklüğüne ve itibarına yakışır kalitede hem de en uygun maliyetlerle gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her vesilesiyle dile getirdiği "milletin evi" olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde, vatandaşlara 24 saat hizmet verecek ve 5 milyon cilt kitaptan oluşacak Türkiye'nin en büyük kütüphanesi ile toplantı ve sergi salonlarının yapımının halen devam ettiği anımsatıldı.

- "Asılsız iddialarla milletimizi yanıltma gayreti içindedirler"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önemli bir parçası olan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin de devam eden işleri nedeniyle yatırım bütçesinin önceki yıllara göre artış gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yatırım bütçemiz dışındaki diğer tüm kalemlerdeki harcamalarda ise önceki yıllarla kıyaslandığında rutinin dışında herhangi bir artış olmadığı görülecektir. Söz konusu haberlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşı ve artış oranları abartılı şekilde yüksek gösterilmeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanlarının maaşları uzun yıllar boyunca 'devlet memurlarına yapılan zam oranlarına göre' artırılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde de maaş artışları yine devlet memurlarına yapılan zam oranlarında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, hiçbir Cumhurbaşkanlığı çalışanı, yurt dışı gezilerde harcırah, yolluk türü ilave ödeme almamaktadır. Hal böyleyken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yapım aşamasından beri, bazı yayın organları savurganlık var gibi asılsız iddialarla milletimizi yanıltma gayreti içindedirler. Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tüm yatırım ve hizmetlerin, Türkiye'nin itibarına ve Cumhurbaşkanlığı makamının mehabetine uygun şekilde, aynı zamanda harcanan her kuruşta 80 milyonun hakkı olduğunun bilinciyle yürütüldüğü konusunda müsterih olsun."


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