Cumhurbaşkanlığı kupası Fenerbahçe'nin

04.10.2017 21:04:08

Basketbolda Fenerbahçe Doğuş, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7. kez kazandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşılaştı.

Ankara Spor Salonu'ndan oynanan müsabakadan 75-64 galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise 7. kez müzesine götürdü.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SEVİNÇ

Karşalaşmanın ardından sarı-lacivertli oyunculara ödüllerini ve kupayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 7. kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin oyuncuları, seremonide büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli basketbolcular, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına çıkan Banvit'in oyuncularına ikincilik ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.

EN DEĞERLİ OYUNCU DATOME

Maçın en değerli oyuncusu ise basın mensuplarının oylarıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Luigi Datome oldu. Datome, ödülünü TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan'dan aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ilk kez 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek kazanan sarı-lacivertli ekip, 1990-1991,1993-1994, 2006-2007, 2012-2013 ve 2015-2016 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

OBRADOVİC'LE 3. KUPA

Fenerbahçe Doğuş'ta 2013'ten bu yana görev yapan Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımla 3. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı.

Obradovic, sarı-lacivertli ekibi geçen sezon da THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.