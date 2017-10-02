Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'deki katliama kınama

02.10.2017 16:54:47



Resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk Milleti adına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.