Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ve Sırbistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 09-10 Ekim 2017 tarihlerinde Ukrayna, 10-11 Ekim tarihlerinde Sırbistan'ı ziyaret edecek
02.10.2017 12:02:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 09-10 Ekim 2017 tarihlerinde Ukrayna, 10-11 Ekim tarihlerinde Sırbistan'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı ve Kuzey Irak'ta yaşananları görüşmek üzere 4 Ekim'de İran'a yapacağı ziyaretin ardından 09-10 Ekim tarihlerinde Ukrayna, 10-11 Ekim tarihlerinde Sırbistan'ı ziyaret edecek.
(Derya Yetim / İHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 09-10 Ekim 2017 tarihlerinde Ukrayna, 10-11 Ekim tarihlerinde Sırbistan'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı ve Kuzey Irak'ta yaşananları görüşmek üzere 4 Ekim'de İran'a yapacağı ziyaretin ardından 09-10 Ekim tarihlerinde Ukrayna, 10-11 Ekim tarihlerinde Sırbistan'ı ziyaret edecek.
(Derya Yetim / İHA)