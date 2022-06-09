Cumhurbaşkanı Erdoğan tatbikata geliyor! Atina’ya net mesaj...
Efes Tatbikatı uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen en kapsamlı tatbikatlardan birisi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da İzmir’e gelip tatbikatı izleyecek. Cumhurbaşkanı’nın tatbikatı izlemesi aynı zamanda Yunanistan’a “Türkiye ile ipleri kopacak kadar germe, sen zararlı çıkarsın” mesajı taşıyor. Milliyet'ten Özay Şendir'in yazısı...
Tatbikatın gece icra edilen bölümlerinde şu ana kadar oynanan senaryoyu özetlersem ne demek istediğim daha kolay anlaşılır: Bayraktar çıkarma gemisinden botlara binen amfibi deniz piyadeleri düşman bölgesinde keşif amaçlı harekât gerçekleştirdi. Ardından denizde bir bölgede toplanma noktası oluşturdu. Bu sırada SAT komandoları da düşman kuvvetlerine yardım götüren bir gemiye operasyon düzenledi. Helikopterden gemiye inen SAT komandoları kısa sürede geminin denetimini ele geçirdi.
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Yunanistan medyası bu tatbikattan rahatsızlığını saklamıyor ama aralarında bir İtalyan firkateyni ve Yunanistan'ın çok güvendiği ABD'den de deniz ve hava unsurlarının yer aldığı, toplam 37 ülkenin yer aldığı bir tatbikat Efes Tatbikatı. Alınmak ya da endişe etmek bu saatten sonra Atina'nın kendi bileceği iş...
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SAVUNMA SANAYİİ SERGİSİ GERÇEKTEN GURUR VERİCİ
Tatbikat alanında bir tepede kurulan savunma sanayii sergisi gerçekten gurur verici. Çeliği işlemekten çok akıllı yazılımlar, yapılmayanı yapma hedefindeki parlak beyinler, haberleşmeden, 40 dakika yerine 1 dakikada kurulabilen obüsler gibi, ne görseniz gurur duyuyorsunuz…
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Kendi adıma en hoşuma giden duyguyu Bayraktar TB2 standında yaşadım. Fransız ve İtalyan subayların adını çok duydukları SİHA'nın fotoğrafını çeken hallerini izlemek hoşuna gidiyor insanın. Gerek sergi alanı gerekse tatbikatı gece icra edilen bölümünde kusursuza yakın İngilizce konuşan stand görevlileri ve askeri personel görmek de hoşuna gidiyor insanın.
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Tatbikat alanında medya mensuplarına yardımcı olan yüzbaşı, aynı zamanda doktor-öğretim görevlisi ve 3 üniversitede ders veriyor. Özdere Kampı'nda rastladığım ilk subay, dinlenme saatinde İngilizce sınavına çalışıyordu… Tatbikat İHA'lardan alınan görüntülerle canlı olarak protokol çadırında da ekrana verildi. Kimi konuklar da canlı yayının yayınını yaptılar. Brezilya ve İtalya'dan gelen askerler SAT ve SAS timlerinin su altı mayın ve engel arama çalışmasından çok etkilendi. Su altından yapılan canlı yayının bol bol fotoğrafını çektiler. Kaynak: Milliyet
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