Cumhurbaşkanı Erdoğan tatbikata geliyor! Atina’ya net mesaj...

Yunanistan medyası bu tatbikattan rahatsızlığını saklamıyor ama aralarında bir İtalyan firkateyni ve Yunanistan'ın çok güvendiği ABD'den de deniz ve hava unsurlarının yer aldığı, toplam 37 ülkenin yer aldığı bir tatbikat Efes Tatbikatı. Alınmak ya da endişe etmek bu saatten sonra Atina'nın kendi bileceği iş...