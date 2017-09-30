Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

30.09.2017 23:17:29

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani akşam saatlerinde telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunuldu.