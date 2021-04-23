Cumhurbaşkanı Erdoğan Joe Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Biden görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

İki liderin hazirandaki NATO zirvesinde görüşme kararı aldığı belirtildi.

Biden'ın Erdoğan'a ikili ilişkileri geliştirme isteğini ilettiği ifade edildi.

Biden, Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.