Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Mahruze Keleş anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği 65 yaşındaki Mahruze Keleş yaşadığı mutluluğu anlattı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği 65 yaşındaki Mahruze Keleş yaşadığı mutluluğu anlattı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 teröristin ATAK helikopteriyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist Atak helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi.' ifadelerine yer verildi.
Gazi olan ve mücadeleye ampute futbolla devam edenleri örnek aldıVatan savunmasında bacaklarını kaybederek gazi olan ve tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleyi bırakmayan gazi ampute futbol oyuncularını görünce kaybetmek üzere olduğu yaşam azminin geri geldiğini ifade eden Şentürk, 'Mayınlara basarak ayaklarını kaybeden gazi ağabeylerimizi görünce büyük bir hırsla azimlendim. Onlar vatan savunmasında ayaklarını kaybetmişlerdi ve harika bir özveriyle branşlarına devam ediyorlardı. Hayata sımsıkı tutunmuşlardı. Benim bunları gördükten sonra hayatı bırakma şansım tabii ki yoktu.' diye konuştu.