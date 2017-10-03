Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Erdoğan, Ürdün Meclis Başkanı et-Taravine'yi kabul etti
03.10.2017 19:28:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine'yi kabul etti.
Atıf et-Taravine ve beraberindeki heyetin bulunduğu kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine'yi kabul etti.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Atıf et-Taravine ve beraberindeki heyetin bulunduğu kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman da yer aldı.