Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Erdoğan, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Agzamkhodjaev'i kabul etti
03.10.2017 17:45:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Agzamkhodjaev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.
Büyükelçi Agzamkhodjaev'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Recep Tayyip Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.