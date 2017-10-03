Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Erdoğan, Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Mubiru'yu kabul etti
03.10.2017 16:11:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Mubiru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.
Mubiru'nun, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.