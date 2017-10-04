Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamaney ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü
04.10.2017 18:55:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Tahran'da İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.
(Derya Yetim /İHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Tahran'da İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.
(Derya Yetim /İHA)