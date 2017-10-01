Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Kerkük' mesajı

01.10.2017 15:22:00



Yeni yasama yılı başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26. Dönem 3. Yasama Yılının açılışı dolayısıyla İsmail Kahraman başkanlığındaki milletvekili heyeti, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Ardından Genel Kurul Toplandı. Kahraman'ın açılış konuşmasının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi. OHAL'le ilgili konuşan Erdoğan, "OHAL'e yönelik bir takım nitelemeler kabul edilebilir değil. Olağanüstü tehditlerde karşı karşıya olduğumuzu kim inkar edebilir? Bugüne kadar terör örgütleri ve mensupları dışında OHAL'den zarar gören olmamıştır" dedi.



"BUNUN HESABINI DA SORARIZ"



Erdoğan'ın gündeminde Kuzey Irak'taki yasa dışı referandum da vardı. Kuzey Irak yönetiminin yaptığı referandumun herhangi bir karşılığı olmadığını belirten Erdoğan, "Sınırlarımızın hemen başında, hem Irak halkı, hem de Türkiye başta olmak üzere çevre ülkeler için daimi tehdit oluşturacak bir fitne kuyusunun kazılmasına göz yumamayız. Bizim Türkmen kenti olduğunu bildiğimiz Kerkük üzerinden ülkemizin tehdit edilmesine asla tahammül edemeyiz. Bunun hesabını da sorarız. Kuzey Irak yönetimi eninde sonunda hüsrana uğramaya mahkumdur" ifadelerini kullandı



"AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE İHTİYACIMIZ DA KALMAMIŞTIR"



Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye yönelik iki yüzlü tutumları sebebiyle Avrupa Birliğini de eleştirerek, "Bugün Avrupa, teröristlerin ellerini kollarını sallayarak dolaştıkları, Türkiye'nin meşru yönetimine karşı her türlü organizasyonu yapabildikleri bir yer haline gelmiştir. Türkiye'nin, 1959 yılında ilk başvuruyu yaptığı, 1963 yılında Ankara Anlaşmasını imzaladığı tarihten beri gösterdiği sabrı, Avrupa Birliği'nin yanlış anladığını görüyoruz. Buna rağmen, şunu açıkça ifade ediyorum. Bu süreci bitiren, havlu atan, vazgeçen taraf biz olmayacağız. Aslına bakarsanız, bizim Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız da kalmamıştır" ifadelerini kullandı.



"ONLARIN YERİ KANDİL"



Konuşmasının ardından bir gazetecinin HDP'nin törene katılmamasıyla ilgili sorusu üzerine ise Erdoğan, "Onların yeri Kandil, biliyorsunuz" dedi.