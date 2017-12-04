Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli şampiyona tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Eroğlu'nu kutladı.
04.12.2017 15:45:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Beytullah Eroğlu'nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Eroğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.