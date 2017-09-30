Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP teröristleri piknikçi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin SİHA açıklamasına cevap verdi: Kandil'i arkasına alan CHP, teröristin adını 'Piknikçi' yaptı.
30.09.2017 16:36:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı ile MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
TERÖRİSTLERİN YANINDA SİLAH YOKMUŞ...
SİHA'lar tarafından öldürülen teröristlerin yanında silah olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı sert tepki gösterdi: Teröristlerin yanında silah yokmuş. Sayın Kılıçdaroğlu sen orada mıydın?
TERÖRİSTİN ADINI PİKNİKÇİ YAPTILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca,"Kandil'i arkasına alan CHP, teröristin adını 'Piknikçi' yaptı" dedi.