Cumhurbaşkanı Erdoğan: bu FETÖ denen adam ümmeti parçaladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi fuar alanı ile MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, MNG Alışveriş Merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi Fuar merkezi 14 bin metrekarelik alanıyla Ortadoğunun en büyük fuar merkezlerinden birisi olacak. MNG alış veriş merkezi 160 bin metrekare kapalı alanı ve 160 mağazasıyla Erzurum'un ticari sosyal kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak. Burası ülkemizin en büyük beş alış veriş merkezinden biri. Erzurum'a 400 milyon liralık bir yatırım kazandıran MNG holdingi tebrik ediyorum. Erzurum'u hak ettiği yere çıkarmak hedefindeyiz. Bugün bu yatırımlarda hem kamunun hem de özel sektörün bu konuda inancının tam olduğunu görüyorum. Mutluyum. Erzurum'u her alanda kadim geçmişine ve parlak geleceğine taşıyacak projelere inşallah daha da ağırlık vereceğiz" dedi.



15 yılda Türkiye'nin üç kat daha büyüdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizle birlikte bu zorlu yolu aştık bugünlere geldik Dünya niye bizi kıskanıyor, neden kıskanıyor. İşte buralara geldiğimiz için. Onlar diyorlardı ki 15 sene önce nasıl bir Erzurum varsa bugünde aynı Erzurum olsun. Medeniyet yarışında biz sizleri geçeceğiz dedik. Muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız dedik. 81 ilin tamamında üniversite var. Üniversiteyi öğrencilerin ayağına götürdük. Asıl olan bu. Eğitim öğretimde işte bu başarı sağlandı ve işte artık üniversitelere giremeyen yavrumuz kalmıyor. 25 hava limanımız vardı. Şimdi 57 havalimanı var. Nerelerden nerelere geldik. Kimi zaman sokakları karıştırdılar. Kimi zamanda mahallelere hendekler kazdılar. Kimi zaman ekonomik kriz kimi zaman darbe çıkarmaya çalışanların çabasını boşa çıkardık. Erzurum çürüt tahta mıh tutmaz. Bunlar çürük tahta ya mıh tutmadı. Bunlarında akıllarını başlarına alacağı vazgeçecekleri yok. Varsınlar geçmesinler. Onlar saldırdıkça biz güçleniyoruz. Onlar çelme taktıkça biz daha yükseğe çıkıyoruz. Onlar hile yaptıkça biz doğruya ulaşıyoruz. Eskiler elden gelen öğün olmaz oda vaktinde bulunmaz derlerdi. Ana muhalefetin başındaki ve onun yanındakiler kandili arkasına alanlar ne diyor bu silahlı insansız hava araçlarıyla piknik yapanları vuruyorlar diyor. Adamlar şu anda teröristlerin adını da piknik yapanlar koydular. Kılıçdaroğlu sen araya mı gittin. Ne dedik inlerine gireceğiz dedik mi. Şunu unutmasınlar şehadete yürüyen bu gençlerimizin biz intikamını alacağız. Onların kanını yerde bırakmayacağız. Ve bir bizden gidiyorsa on onlardan gidiyor. Taviz yok. Ve bu konuda asla affımız yok. Dedik ya hangi batı ülkesine sığınacaklarsa sığınsınlar. Ama bu ülkede halkımın huzuruna asla müdahale edemeyecekler. Polisime askerime korucuma asla ucuz yollarla kan kusturamayacaklar. Erzurumla gurur duyulmaz da nereyle gurur duyulur. Daha çok gayret daha çok çalışacağız. Ben buradan Kürt kardeşlerime de sesleniyorum sizi istismar edenlere aldanmayın. Bunlar hiçbir zaman sizin hizmetkarınız olmadılar. Biz yaradılanı Yaradandan ötürü sevdik. Onlar sizi sevmediler. Sakın oyuna gelmeyin" dedi.



Savunma sanayiinde neye ihtiyaç varsa üretmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Şu halimizle bile terörle mücadelemizi kimseye muhtaç olmadan yürütüyoruz. Öyle temelleri atacağız ki 2053'ü de 2071'i de göreceksiniz. 2053'ün Türkiyesini inşa etmeye var mıyız. 2071'i inşa etmeye var mıyız. Çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Erzurum bugün 2023'e yürümeye hazır mı. Güçlü Türkiye için çok çalışmaya hazır mı büyük Türkiye için ter dökmeye hazır mı. Özgürlüğü ve geleceği için her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazır mı. Allahına kurban Erzurum. Anadolu tarih boyunca hep nazlı coğrafya olmuştur. Hiç birimizin gidecek başka ülkesi vatanı yoktur. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Eyvallah. Bunu unutmayacağız. Bunlar bizim ilkelerimiz. Türkiyenin güvenliği kendi sınırlarında başlamıyor. Bir tehdit sınırlarımıza kadar gelmişse içeride girmiş demektir. Artık güvenliğimiz için gereken adımları tehditleri bizzat kaynağında yok etmek durumundayız. DEAŞ Türkiye'de bomba eylemleri yaparken seslerini çıkarmayanlar Biz Suriye'ye girince Suriye sevdalısı oldular. Bu FETÖ denen adam ümmeti parçaladı. Nerede ABD'de. 400 dönüm arazi tahsis etmiş. Buradan kaçanların bir bölümü yanında. Dünyanın değişik yerlerinde. Sığınacak delik arıyorlar. Nereye kaçarsanız kaçın bizde sizi kovalayacağız. Şu anda bütün imkanlarımız ile dünyadaki liderlerle bunları konuşuyoruz. Bir çok yerde okulları yurtları kapatılmaya başlandı. Kararlıyız. Üstüne üstüne gidiyoruz. Bu milleti parçalayanlara bedeline ödeteceğiz".



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra açılış kurdelesini kesti.