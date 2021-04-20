Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borisov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanlığı görevinden kendi isteği ile ayrılan Boyko Borisov ile telefonda görüştü. Görüşmede Bulgaristan'daki seçim ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Erdoğan, Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Borisov'a tebriklerini iletti.

Bulgaristan'ın, Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.