Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar

04.10.2017 15:03:32

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasını izleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "Adaletin tecelli edeceği noktasında şüphemiz yoktu. Bu yapılan çirkin, hain darbe girişiminin akabinde de mahkemelerin karar vermesi bizim adımıza ümit verici." dedi.

Kan, duruşma salonu önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin en güzel ve hukuka uygun bir şekilde devam ettiğini ve sonlandığını söyledi.

Sanıkların savunmalarını yaptıklarını, gerekli delillerin toplandığını ve ardından da karar verildiğini dile getiren Kan, bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların da müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildiğini belirtti.

15 Temmuz'un herkesin en temel hakkı olan hayat hakkına karşı bir darbe girişimi olduğuna dikkati çeken Kan, şöyle konuştu:

"Biz adaletin tecelli edeceği noktasında şüphemiz yoktu. Bu yapılan çirkin, hain darbe girişiminin akabinde de mahkemelerin karar vermesi bizim adımıza ümit verici, bugünkü davada da Cumhurbaşkanımıza suikast, Anayasa'yı ihlal gibi birçok farklı unsurlardan karar vermiş oldu. Hayırlı olsun. Diğer mahkemelerde inşallah en kısa zamanda neticelenir ve adaletin tecelli edişine hepimiz şahit olmuş oluruz."