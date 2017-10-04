Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar (2)

04.10.2017 19:46:58

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada sanıklardan 31'i 4'er ve 3'ü birer defa ağırlaştırılmış müebbet, biri 4, biri 3 ve 4'ü ise birer defa müebbet, Ali Yazıcı 18 yıl, Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari eski Yüzbaşı Burkay Karatepe ve olaydan 13 ay sonra yakalanan eski Yarbay Özcan Karacan ile Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski Albay Ramazan Elmas'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

Suikast girişimini planlayan ve yöneten, davanın iki numaralı sanığı eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski Binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri eski Albay Ali Yazıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmedildi. Yazıcı'nın cezası, sanığın eyleminin suça yardım etme boyutunda kaldığı gerekçesiyle 18 yıla indirildi. Sanık Yazıcı hakkında Genelkurmay Çatı Davası ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı iddianamesinde ağırlaştırılmış müebbet dahil çeşitli cezalar talep ediliyor.

Eski Tuğamiral Tezcan Kızılema ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın beraatini kararlaştırdı.

- Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alanlar

Sanıklar Ali Aktürk, Davut Uçum, Haldun Gülmez, Gökhan Şahin Sönmezateş, Zeki Göçmen, Murat Dağlı, Şükrü Seymen, Taner Berber, Zekeriya Kuzu, İsmail Yiğit, Muhammet Burak İpek, Yakup Özcan, Ergün Şahin, Hasan Aslanbay, Gökhan Güçlü, Serkan Elçi, Mehmet Cantaz, Ekrem Benli, Selman Çankaya, Mustafa Serdar Özay, Ömer Faruk Göçmen, Abdulhamit Gülerden, Erkan Çıtak, İlyas Yaşar, Muammer Gözübüyük, Mehmet Demir, Ali Sarıbey, Mehmet Öztürk, Enes Yılmaz, Murat Köse ve Bahadır Sagun'a, "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 defa "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işledikleri gerekçesiyle 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Özay Cödel, Ünsal Coşkun ve Osman Kılıç'a üzerlerine atılı bulunan "Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme" suçundan birer kez ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Sanıklar Yücel Ekizoğlu, Haydar Murat Özden, Aydın Özsıcak, Murat Gösterit ve Ahmet Koçan "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların yargılama sırasındaki davranışları, mahkemeye karşı saygılı tutumları, verilen cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileriyle işlenen suçtan pişmanlık duyduklarına dair olumlu kanaat hasıl olması göz önünde bulundurularak cezalarda indirim yapılmak suretiyle ayrı ayrı neticeten müebbet hapisle cezalandırılmaları kararlaştırıldı.

"Cumhurbaşkanına suikast" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verilen sanık Yücel Ekizoğlu, yine benzer indirim yapılarak müebbet hapisle cezalandırıldı. Yücel Ekizoğlu ve Haydar Murat Özden'e "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan 2 kez daha müebbet hapis cezası verildi. Böylelikle sanık Yücel Ekizoğlu'na 4 ve Haydar Murat Özden'e 3 kez müebbet hapis cezası verilmiş oldu.

Cenkbahadır Avcı'ya "Anayasayı ihlal" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet veren mahkeme heyeti, indirim uygulayarak sanığın cezasını müebbet hapse çevirdi.

(Sürecek)