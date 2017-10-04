SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

Ellerindeki Türk bayraklarıyla duruşma salonu çevresinde toplananlar, 'İdam isteriz' pankartı taşıdı- Duruşma salonu çevresinde 600 polis ve jandarmayla güvenlik önlemi alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
04.10.2017 10:48:14
Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasını çok sayıda kişi yakından takip ediyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmanın yapıldığı bölgede Muğla Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Sanık yakınları ve gazeteciler, kontrol noktalarında aranarak duruşma salonuna alındı. Çevredeki binaların çatılarında keskin nişancı özel harekat polislerinin olduğu görüldü.

Duruşma salonu çevresinde 270 polis ile 330 jandarmanın görev yaptığı öğrenildi. Çanakkale, Aydın ve Antalya'dan da takviye çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin kente geldiği bildirildi.

Duruşma öncesinde de "Boomer" adlı bomba arama dedektör köpeğiyle salon çevresinde arama yapıldı.

- Vatandaşlar "idam istiyoruz" sloganı attı, pankart taşıdı

Öte yandan, duruşmayı takip etmek için çok sayıda kişi bölgede toplandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerine ayrılan bölümü dolduran vatandaşlar, "idam istiyoruz" sloganı attı. Bazılarının ellerinde urgan salladığı görüldü.

Kalabalık, "İdam isteriz", "Uzun adam eğilmez, milli irade yenilmez", "Tankla, tüfekle gelsen ne yazar, reisin arkasında millet var" yazılı pankartlar taşıdı.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Muğla İl Başkanı Mücahit Akgün, davanın ilk gününden bu yana idam istediklerini, Türkiye'ye kasdedenlerin cezaevinde yatmasının bile içlerini sızlatacağını vurguladı.

Vatandaşlardan Nuray İnan ise vatan hainlerine tepki, demokrasiye sahip çıkmak için duruşma salonuna geldiklerini söyledi. Türk milletine hainlik yapanlara idam istediklerini ifade eden İnan, "Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayız. Hainlere gereken ders verilmeli." diye konuştu.





        YORUM YAZ
    Balıkesir'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
    Balıkesir'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
    Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
    04.10.2017 10:58:02
    Tır, kör noktasına giren araca çarptı
    Tır, kör noktasına giren araca çarptı
    İstanbul Avcılar'da TEM otoyolunda bir tır, şerit değiştirmek isteyen otomobile çarptı. O anlar ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.
    04.10.2017 10:54:35
    Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak?
    Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumunu açıkladı. İşte detaylar...
    04.10.2017 10:35:35
    Trump yardım malzemelerini kalabalığa fırlattı
    Trump yardım malzemelerini kalabalığa fırlattı
    ABD Başkanı Donald Trump, Porto Riko'daki kasırga mağdurları için hazırlanan yardım malzemelerini halka dalga geçer gibi fırlattı.
    04.10.2017 10:52:51
    Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    Borsa, güne yüzde 0,35'lik yükselişle başladı.
    04.10.2017 10:53:43
    Van'da zehir tacirlerine ağır darbe
    Van'da zehir tacirlerine ağır darbe
    Van'da narkotik polisleri, 'Şila' isimli dedektör köpekle hafifi ticari kamyonette yaptıkları aramada 103 paket halinde toplam 52 kilo 120 eroin ile 5 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirdi.
    04.10.2017 10:52:45
    Binali Yıldırım, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanıyla görüştü
    Binali Yıldırım, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanıyla görüştü
    Başbakan Binali Yıldırım, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef Tarawneh ile görüştü.
    04.10.2017 10:52:19
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    'Göğüs dekoltesiyle sunulan haberleri erkekler hatırlamıyor'
    'Göğüs dekoltesiyle sunulan haberleri erkekler hatırlamıyor'
    Vergi zammı S-400 için
    Vergi zammı S-400 için
    Beyoğlu'nda kafeye silahlı saldırı
    Beyoğlu'nda kafeye silahlı saldırı
    Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
    Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
    İhsan Şenocak'tan Ahmet Hakan'a: Sebbiye memuru
    İhsan Şenocak'tan Ahmet Hakan'a: Sebbiye memuru
    O Rahibin telefonunda FETÖ’cü subay listesi
    O Rahibin telefonunda FETÖ’cü subay listesi
    Barzani'den TSK'nın askeri tatbikatına açıklama
    Barzani'den TSK'nın askeri tatbikatına açıklama
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    İbadi: Referandum sonuçlarını tanımayacağız
    İbadi: Referandum sonuçlarını tanımayacağız
    'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
    'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
    Şam'dan IKBY açıklaması
    Şam'dan IKBY açıklaması
    Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!
    Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    Vergi zammı S-400 için
    Vergi zammı S-400 için
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Uğur Bayraktutan
    Uğur Bayraktutan
    Olcay Şahan
    Olcay Şahan
    Vecdi Gündoğdu
    Vecdi Gündoğdu
    Özgür Özel
    Özgür Özel
    Selin Sayek Böke
    Selin Sayek Böke

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları