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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Heyamo” Sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon’da gençlerle buluştuğu programda, TRT Ortak Yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin müziği 'Heyamo'yu, türküyü seslendiren Ceren Ece Öksüz’den canlı dinledi.

2022-02-01 23:21:50

TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde "Heyamo" türküsünü seslendiren Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ceren Ece Öksüz, Trabzon'daki “Gençlik Buluşması” programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, filmdeki "Heyamo" türküsünü çok beğendiğini ifade etmesi üzerine, soruyu soran Öksüz, türküyü kendisinin seslendirdiğini açıkladı. Öksüz, Erdoğan'ın çok sevdiğini ve ödüllendirilmesi gerektiğini söylediği türküyü yeniden okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini güzel hazırlamışlar”

Erdoğan, Ceren Ece Öksüz isimli gencin, Eren Bülbül'ün memleketinden olduğunu belirterek, "Onun hayatını anlatan filmi geçtiğimiz haftalarda, annesiyle birlikte izlediniz. Neler hissettiniz?" sorusu üzerine de "Gerek bütün kardeşleri gerek annesi onların o tablosunu izlediğimizde gerçekten o duyguyu yaşamamak mümkün değildi. TRT ile berabar bu filmi arkadaşlar güzel hazırlamışlar" değerlendirmesinde bulundu.

TRT Genel Müdürü Sobacı: “Cumhurbaşkanımıza kıymetli destekleri ve takdirleri için şükranlarımı sunuyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmiyle ilgili sözleri üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Kahraman şehitlerimizi kalp hafızamıza nakşettiğimiz bu yolculuğumuzda kıymetli destekleri ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza, müziğiyle nefes olan Ceren kızımıza, salonları dolduran milyonlara ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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