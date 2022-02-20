Cübbeli Ahmet'ten 'Geççek' tepkisi: Tamamen sokak lafları
Cübbeli Ahmet olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gündeme oturan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını değerlendirdi.
Cübbeli Ahmet olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gündeme oturan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını değerlendirdi.
İHH’dan Afganistan’da uyuşturucu bağımlılarının tedavisine destek
Türkiye’de son 4 yılda ‘’Mahallene ve Okuluna Sahip Çık! Uyuşturucuya Hayır!’’ başlığı altında hızla yayılan uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununa dikkat çeken İHH İnsani Yardım Vakfı, uyuşturucuya karşı toplumda duyarlılık bilincinin geliştirilmesini yurt dışında da sürdürüyor.