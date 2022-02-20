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Cübbeli Ahmet'ten 'Geççek' tepkisi: Tamamen sokak lafları

Cübbeli Ahmet olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gündeme oturan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını değerlendirdi.

2022-02-20 19:28:13
İHH’dan Afganistan’da uyuşturucu bağımlılarının tedavisine destek

İHH’dan Afganistan’da uyuşturucu bağımlılarının tedavisine destek

Türkiye’de son 4 yılda ‘’Mahallene ve Okuluna Sahip Çık! Uyuşturucuya Hayır!’’ başlığı altında hızla yayılan uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununa dikkat çeken İHH İnsani Yardım Vakfı, uyuşturucuya karşı toplumda duyarlılık bilincinin geliştirilmesini yurt dışında da sürdürüyor.
Somon ihracatı geliri 82 kat arttı

Somon ihracatı geliri 82 kat arttı

Türkiye'den 2016-2021 yıllarında gerçekleştirilen Türk somonu ihracatından elde edilen gelir, yaklaşık 82 kat artarak 135 milyon 597 bin 423 dolara yükseldi.
“Böyle sevmeyecekseniz evlenmeyin”

“Böyle sevmeyecekseniz evlenmeyin”

Sosyal medyada açılan “evlenmeyin” etiketiyle bir çift kuşun görüntülerini paylaşan bir kullanıcı, “böyle sevmeyecekseniz evlenmeyin” ifadelerini kullandı. Görüntüler kullanıcılar tarafından çok anlamlı karşılanırken fazla söze gerek bırakmadı
Buzlu yolda virajı alırken teğet geçti!

Buzlu yolda virajı alırken teğet geçti!

Rusya’da buz tutmuş yolda kavşağa hızla kayarak giren bir otomobilin yol kenarındaki bariyerleri teğet geçerken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan video çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni topladı
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