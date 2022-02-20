Cübbeli Ahmet'ten 'Geççek' tepkisi: Tamamen sokak lafları

“Böyle sevmeyecekseniz evlenmeyin”

Sosyal medyada açılan “evlenmeyin” etiketiyle bir çift kuşun görüntülerini paylaşan bir kullanıcı, “böyle sevmeyecekseniz evlenmeyin” ifadelerini kullandı. Görüntüler kullanıcılar tarafından çok anlamlı karşılanırken fazla söze gerek bırakmadı