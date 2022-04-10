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Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, bir taraftarın telefonunu kırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Portekizli oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
10.04.2022 18:02:31
Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı

Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, Everton'la Goodison Park'ta karşılaştı. Rakibine 1-0 yenilen Manchester United, ilk dört yarışında ağır bir yara alırken karşılaşmanın tek golü, Anthony Gordon'dan geldi.

 
 
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Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı

Maçın son düdüğüyle birlikte oyuncuların soyunma odasına gittiği sırada Cristiano Ronaldo'nun, fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yıldız oyuncu hakkında Merseyside polisi soruşturma başlattı.

 
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Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı

NTV Spor'un Telegraph'a dayandırdığı haberde, Merseyside polisinin olayın her iki tarafıyla da görüşeceği ve soruşturmayı tamamlayıp raporunu hazırlayacağı ifade edildi. Manchester United'ın ise kendi içinde bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

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Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÖZÜR DİLEDİ
 

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu, "Zor zamanlarda duygularımızı kontrol etmek hiç kolay değil. Her zaman saygılı, sabırlı ve güzel oyunu seven gençlere örnek olmalıyız. Hareketim için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı fair play ve sportmenlik adına Old Trafford'daki bir maça davet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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