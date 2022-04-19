Covid-19 sonrası doğan bebeklerde beyin gelişimi yavaşladı ve dil öğrenimi zorlaştı

Ayrıca LENA'nın çalışması çocuk iletişiminin özellikle en düşük sosyoekonomik düzeyden gelenler arasında en fazla ölçüde düştüğünü gösterdi. Çünkü en yoksul ailelerde bakıcı-çocuk iletişiminin sıklığı da önemli ölçüde azaldı. Gilkerson, "Genellikle bu olumsuz olaylar meydana geldiğinde, en çok etkilenenlerin zaten en zayıf durumda olanlar olduğunu biliyoruz… ve bence bunu burada da görüyoruz" dedi. Ekonomik durum ile dil edinimi arasındaki bağlantı büyük ölçüde pandemi öncesi bir endişeydi. 1995'te çığır açan bir araştırma, düşük gelirli hanelerde büyüyen çocukların, yüksek gelirli akranlarına göre 30 milyon daha az kelime duyduğunu bulmuştu. 2018'de yapılan bir araştırma, aradaki farkın boyutuyla ilgili soruları gündeme getirdi, ancak bilim, çocukların ilk üç yılının beyin gelişimi için en kritik zaman olduğu konusunda hem fikir.