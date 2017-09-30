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Çorum'da kocası kaçtı, saldırganla baş başa kaldı

Çorum'da evden çıkan öğretmen çift, aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırına uğradı.

Çorum'da kocası kaçtı, saldırganla baş başa kaldı
30.09.2017 16:47:15

Arbede sırasında Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişi İbrahim K. otomobiline binerek uzaklaşırken, eşi Meral K. uzun süre saldırganla mücadele etti. Olay bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yakalanan saldırgan tutuklandı.

Olay, Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde müfettiş İbrahim K. ile öğretmen eşi Meral K., işe gitmek üzere evden çıktı. Çift otomobile binmek üzereyken aralarında önceden husumet bulunan ve evden çıkmalarını bekleyen Ahmet Fevzi B. tarafından önleri kesildi.

Saldırgan elinde tabanca ile karı kocanın üzerine yürüyerek havaya ateş etti. İbrahim K. otomobiline binip uzaklaştı. Olay yerinde kalan eşi Meral K. ise, Ahmet Fevzi B. ile tartışmaya başladı. Meral K., ''Allah rızası için yardım edin. Bir Allah'ın kulu yok mu yardım edecek'' diye bağırdı.

Olay bir kişi tarafından da cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Şüphelinin elindeki tabancayı almaya çalışan Meral K. yaşadığı korkuya daha fazla dayanamayarak bayılarak yere yığıldı. Silahlı saldırgana yaklaşamayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kendisini bu eyleminden vazgeçirmek için çaba gösterenlerin yaklaşmasına da izin vermeyen Ahmet Fevzi B. elindeki tabancayla havaya ateş etti.

Bir süre sona olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Bir süre yerde baygın yatan kadına ise, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Ahmet Fevzi B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


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