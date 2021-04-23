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Çok konuşulacak 128 milyar dolar iddiası: Kaynak Cem Uzan mı ?

Gazeteci Cevizoğlu 128 milyar dolar tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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23.04.2021 15:03:22
Çok konuşulacak 128 milyar dolar iddiası: Kaynak Cem Uzan mı ?

Geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul projesi ile ilgili “Bir Atatürkçü olarak evet diyorum” diyen Hulki Cevizoğlu dün akşam bir televizyon kanalında 128 milyar dolar tartışmaları ile ilgili yurt dışını işaret eden açıklamalarda bulundu.

Merkez Banaksı'nın kayıp olan 128 milyar dolar hakkında Cevizoğlu “Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Eskiden Türkiye'de bankaları olan birisi. AK Parti'ye daha önce yaklaşmak istedi ama sonuç alamadı. Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bu olayı bildiriyor. Oradan da CHP'nin önüne geliyor” ifadelerini kullandı.

Cevizoğlu'nun ismini vermediği kişiyi ise hükümet medyası buldu.

Cevizoğlu'nun açıklamalarının ardından hükümet medyası topluca yapılan yayınlarda bu ismin Cem Uzan olduğu iddia edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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