Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
Seyahat, her adımda yeni bir şeyler öğreten, nereye yapılırsa yapılsın insanın zihnini açan ve geliştiren; dünyaya, insanlara farklı bir açıdan bakmayı sağlayan bir süreçtir.
Kitaplardan, internetten, çok hızlı bir şekilde yazılı, görsel ve sesli bilgiye ulaşabilirsiniz ama gezerek öğrenen kadar detaylı bilgiye sahip olamazsınız.
Tarihsel süreçte seyahat kültürü incelendiğinde insanların her dönemde farklı amaçlarla seyahat ettikleri görülüyor.
İnsanlığın ilk dönemine uzanan yolculuklar, dini, ticari ve siyasi nedenler olmak üzere zaman içerisinde çeşitlilik kazanmış.
Yakın zamana kadar kitle turizminde topluluk halinde planlı ve düzenli turlar tercih edilirken artık günümüzde bireyselleştirilmiş özel ilgi turlarına yönelme eğilimi başladı.
Modern kitle turizminde modayı takip ederek çevre bilincinden uzak planlamaların yerine daha bağımsız ve spontane durumlar ön plana çıkıyor.