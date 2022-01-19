Çocukların karlı pekmez keyfi

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir grup yetim çocuğun 'karlı pekmez' eğlencesi yoğun ilgi gördü

Havaların soğumasıyla birlikte kar yağan bölgelerde yaşayan insanlar sosyal medyada eğlenceli videolar paylaşmaya başladı. Bir grup çocuğun soba başında kar ile pekmezi karıştırarak hazırladığı ‘tatlı'yı neşe içinde yemelerini görüntüleyen bir kullanıcı, “donduk gerçekten ama bu anın keyfini çıkaran çocuklar var...” diye yazdı. Video, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı