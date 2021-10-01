Çocukları Covid-19'dan nasıl koruyabiliriz? Uzman isimden ailelere uyarı

Bu süreci herkes için hem psikolojik hem de fiziksel açıdan sağlıklı geçirmenin mümkün olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:



"Kovid-19 salgın tedbirleri sonrası kademeli normalleşme ile tekrar başlayan yüz yüze eğitim ailelerde kaygı ve endişeye neden oldu. Kaygının bulaşıcı olduğu gerçeğini unutmadan çocukları salgınla ve alınacak önlemlerle ilgili yaşına uygun bir dille, empati yoluyla bilgilendirmek gerekiyor. Bu süreçte çocuklarımıza ve ailelerimize birtakım sorumluluklar düşüyor. Çocuklarımızın öğretmenleriyle aynı ortamı paylaşarak derslerine odaklanma, konsantrasyon, kendini çevresine ifade etme becerilerini kazanması ve sosyal kimlik gelişimi ancak yüz yüze eğitimle mümkün oluyor.