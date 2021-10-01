Çocukları Covid-19'dan nasıl koruyabiliriz? Uzman isimden ailelere uyarı
Dr. Öğr. Üyesi Ruhan Özer, Covid-19 salgını tedbirleri sonrası kademeli normalleşme ile tekrar başlayan yüz yüze eğitimin ailelerde kaygı ve endişeye neden olduğunu belirterek, 'Kaygının bulaşıcı olduğu gerçeğini unutmadan çocukları salgınla ve alınacak önlemlerle ilgili yaşına uygun bir dille, empati yoluyla bilgilendirmek gerekiyor. Bu süreçte çocuklarımıza ve ailelerimize birtakım sorumluluklar düşüyor.' ifadelerini kullandı.