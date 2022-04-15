Çocuklarda obezitenin en önemli nedeni!

Çocuklarda büyümeyi değerlendirirken dikkat ettikleri konulara değinen Yılmaz, "Burada en kolay yöntem ağırlık ve boy takibidir. Bunları da büyüme eğrilerine göre takip edebiliriz. Büyüme eğrileri de şudur: Doğumundan 18 yaşına kadar aynı cinsiyet ve ırktaki sağlıklı çocukların ölçümleri yapılarak bir tablo oluşturulur. Bu tabloya göre çocukların büyümesini takip ederiz. Eğer ağırlık ve boy artışı bu tabloya göre ilerlemezse, biz çocuklarda herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı ile ilgili testler yapmaya başlarız. Ağırlık artışında ve boy uzamasında kronik azalmalar varsa, çocuğun bu durumu kronikleşirse belli bir süre sonra boy uzaması durur ve çocuk ailesinin genetik boy uzunluğunu yakalayamaz. Bu yüzden de büyüme eğrilerine göre takip yapmakta fayda var " ifadelerini kullandı.