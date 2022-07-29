'Çocuklar var, yavaşla' diye uyarılınca silah çekti

Vatandaştan şaşırtan cevaplar! HDP 'Cami'ye neden giremedi?

Sosyal medyada paylaşılan sokak röportajında vatandaşın komik benzetmesi gündem oldu. 'Cami ne demektir?' sorusuna cevap olarak vatandaş, 'Caminin c'si CHP'nin c'sidir, Caminin a'sı AK Parti'nin a'sıdır, m 'Milliyetçi Hareket Partisi'dir, i İYİ Parti'dir, görüyorsunuz camiye HDP girememiştir. Neden? camih olmuyor işte' şeklinde güldüren cevap verdi.