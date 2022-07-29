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'Çocuklar var, yavaşla' diye uyarılınca silah çekti

Olay, İstanbul Kağıthane ilçesi Çeliktepe mahallesinde 30 Nisan'da meydana geldi. Sokakta çocuğuyla yürüyen baba, hızlı araba kullanan genci 'Çocuklar var, yavaş git' diye uyardı. Daha sonra magandalarla tartışma çıktı.

2022-07-29 13:03:57

Araçtan inen 4 genç, tehditler savurarak babanın üzerine yürüdü. Baba ise oğlunu kucağına alarak markete sığındı. Bunun üzerine magandalar, babanın markete girdiğini görünce silahla peşinden gitti.

Maganda markete girmek isterken, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından engellendi. Ardından silahıyla defalarca havaya ateş etti. Ardından magandalar araçlarına binerek kayıplara karıştı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra magandaları yakaladı. Otomobilin sahibinin çok sayıda suç kaydı bulunan Onur T. (22) olduğu tespit edildi.

O anlar kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli Onur T. yakalandı.

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