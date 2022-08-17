Çocuklar imkansızlıklar içerisinde müzik kurarak mükemmel bir performans sergiliyor

'Otizm Demek, İsrail’e Para Yatırmak Demek'

Otizmli çocuğun annesi ile konuşan bir yaşlı adam, anneye çocuk hakkında sorular soruyor. Yaşlı adam aldığı yanıtlar karşısında ise, ‘Otizm demek İsrail’e para yatırmak demektir deyip kelamlarına de ‘Folik Asit’i İsrail çıkardı İslam dinini yok etmek için’ diyerek devam etti.