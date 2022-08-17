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Çocuklar imkansızlıklar içerisinde müzik kurarak mükemmel bir performans sergiliyor

Afrika’da bir grup çocuk imkansızlıklar içerisinde müzik kurarak mükemmel bir performans sergiliyor.

2022-08-17 18:27:09
'Otizm Demek, İsrail’e Para Yatırmak Demek'

'Otizm Demek, İsrail’e Para Yatırmak Demek'

Otizmli çocuğun annesi ile konuşan bir yaşlı adam, anneye çocuk hakkında sorular soruyor. Yaşlı adam aldığı yanıtlar karşısında ise, ‘Otizm demek İsrail’e para yatırmak demektir deyip kelamlarına de ‘Folik Asit’i İsrail çıkardı İslam dinini yok etmek için’ diyerek devam etti.
8 yaşındaki çocuk boğuldu, yanındakiler farketmedi

8 yaşındaki çocuk boğuldu, yanındakiler farketmedi

Çin’de yüzme havuzuna giren çocuk çırpınarak boğuldu ve havuzun dibine battı. Çocuk, bütün çırpınmalara rağmen hiç kimse tarafından görülmedi.
ABD’li ünlü rapçi Ankaralı Namık’ın şarkısıyla dans etti

ABD’li ünlü rapçi Ankaralı Namık’ın şarkısıyla dans etti

Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Jksola, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı dans videosu ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Jksola, Ankaralı Namık’ın Kapıcı İzzet’iyle çoştu.
Bodrum’un Gözde Projesi Velux Yalıkavak Muhteşem Bir Gecede Görücüye Çıktı

Bodrum’un Gözde Projesi Velux Yalıkavak Muhteşem Bir Gecede Görücüye Çıktı

Bodrum’da, 18 rezidans ve 65 özel villadan oluşan Velux Yalıkavak’ınproje lansmanı görkemli bir gecede gerçekleşti. Cemiyet hayatından yoğun katılımın olduğu etkinlikte, ünlü Piyanist Kerem Görsev orkestrasıyla sahne alarak misafirlere gün batımında keyifli bir dinleti sundu.
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