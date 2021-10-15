Çocuklar için meyve kasasından langırt yaptı

Köyün kırsal kesimde olduğu için çocukların okuldan geldikten sonra toplanıp sohbet edecekleri bir yer olmadığını belirten Ensar Gürsul, "Bu langırt da onların bahanesi olsun, onunla oynasın, eğlensinler. Aynı zamanda sohbet, muhabbet etsinler, birbirleriyle kaynaşıp diksiyonları düzelsin diye böyle bir şey yaptım. Langırtı çocuklara sıra çabuk dönsün diye yaptım. Diğer oyunlardan sıkılmışlardı. Karşılıklı oynasınlar, birbirlerine çabuk sıra gelsin diye yaptım. Çocuklar çok ilgi gösteriyor, oynuyorlar. Bayağı ilgililer. Okuldan gelince ödevlerini yapıp gece olmadan oynamaya çalışıyorlar. Okula gitmeyen çocuklar akşama kadar onunla oynuyor. Bu durumdan onlar da mutlu, ben de mutluyum" dedi.