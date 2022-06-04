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Çocukken bindi, bir daha inmedi

Çocukluk hevesi bisiklet, vazgeçemediği ulaşım aracı oldu

2022-06-04 00:36:02

İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan emekli elektrik teknisyeni 60 yaşındaki Doğan Güler, bisiklet kullanmaya çocuk yaşta başladığını ve her yere bisikletle gittiğini belirterek bisiklet tutkusunu AA muhabirine anlattı.

Bisiklet tutkunu Güler, "Ortaokulda teyzemler Almanya'dan bisiklet getirmişti. Çocukluk hevesi olarak başladı, aşılama oldu bana. Yaşım 60, uzun yaşamanın sırrı bisiklettir, Allah izin verirse 80 yaşıma kadar kullanacağım" dedi.

"YÜRÜYÜNCE DİZLERİM AĞRIYOR AMA BİSİKLET SÜRERSEM SIKINTI OLMUYOR"

Çocuk yaşta başladığı bisikletten hiç ayrı kalmadığını ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Her yere bisikletle gidiyorum, motorlu araç, 4 tekerlekli araç sevmiyorum. Ekmek almaya bile bisikletle gidiyorum. Yürümeyi tercih etmiyorum, yürüyünce dizlerim ağrıyor ama bisiklet sürersem hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Uzun yollar da yapıyorum. Her yaz klasik bir uzun yol turum olur. Trakyalıyım; Tekirdağ, Malkara, Keşan'a bisikletle gidip sonrasında yorgunluktan dönüşü otobüsle yapıyorum."

İki oğlu olduğunu ancak onların bisiklet kullanmayı tercih etmediğini aktaran Güler, "Onlar benimsemediler bu olayı. Başka işlerle, kendi işleriyle uğraşıyorlar. Oğlum araba aldı, iyi yaptı ama ben araba yerine bisikleti tercih ederim. Beni alkışlıyorlar, 'Bravo' diyorlar." şeklinde konuştu.

"ARAÇLAR BİZE ÇOK YAKIN GEÇİYOR"

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Bisiklet kullanırken bütün güvenlik ekipmanlarını kullandığına dikkati çeken Güler, bir bisikletli olarak trafikte yaşadığı sorunları şöyle dile getirdi:

"Ben E-5'ten de gidiyorum bazen, tehlikeli durumlar olabiliyor. Trafiğe çıktığınız zaman mecbur, dikkat çekmek amaçlı, karanlıkta fosforlarım yanar, emniyet açısından iyidir bunlar. Araçlar bize çok yakın geçiyorlar, bu bakımdan trafik çok tehlikeli olabiliyor. Hele kebapçı motoru dediğimiz tarzda motorlar çok tehlikeli. Bir anda yanımızdan geçiyorlar, araçlar da hakeza öyle. Bu yüzden bisiklet yollarını tercih ediyoruz. Bisiklet yolları da İstanbul'da iyi şu anda. Eskiyle kıyaslarsak iyiler, durumları güzel. Daha fazla bisiklet yolu olması daha iyi bizim için. Her yer araba, motor kaynıyor, bisikletliler de önemsenmek ister."

"ALLAH KORUSUN , BİZİ CANLI BİR KAPORTA OLARAK DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ"

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Bisiklet kullananlara emniyet tedbirlerine dikkat etmeleri uyarısında bulunan Güler, "Bisiklet kullanırken önce emniyetin alınması lazım. Kafalarına kask takmaları önemlidir. Güneş gözlüğü önemli, sürerken gözüne toz kaçmasın ve dikkatleri dağılmasın. Motorlara, araçlara dikkat edecekler. Allah korusun, bizi bir canlı kaporta olarak düşünebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Güler, araç sürücülerinden de trafikte bisikletlilere dikkat etmelerini isteyerek "Araçlar bisiklet sürücülerine dikkat etsin, bize yakın geçmesinler, 1,5 metre mesafe korunmalı ama İstanbul trafiği işte. Bisiklet de bir taşıttır, bizi hiçe saymasınlar" diye konuştu. AA

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