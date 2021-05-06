Çocukken aldıklarının karşılığında bakkalın kapısına para ve özür notu bıraktı

Tokat-Niksar'da bir kişi, çocukluk yıllarında izinsiz aldıklarının karşılığı olarak marketin kapısına zarfın içinde para ile özür notu bıraktı. Şair Emrah Mahallesi'nde marketi bulunan 53 yaşındaki Hayati Akıncı, sabah saatlerinde iş yerini açarken kapıya sıkıştırılmış bir zarf gördü.Zarfı açan Akıncı, 'Çocukluk yıllarımda arkadaşlarıma uyup bakkalınızdan izinsiz çikolata, bisküvi, küçük ürünler birkaç sefer almışım. Hakkınızı helal edin.' yazılı not ile 500 lira bulunduğunu gördü.Akıncı, zarfı bırakan kişinin yazdıklarından etkilendiğini belirterek, 'Tüylerimiz diken diken oldu. Güzel bir yaklaşım. Ben ekonomik olarak düşünmüyorum. Yaptığı davranış duygusal bir yaklaşım. Bir anlamda vicdanları karşılaştırma haline getirmiş. Çok da duygulandım. Birileri bundan bir şey anlayabildiyse yeter.' dedi.