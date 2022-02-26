CNN'den tepki çeken 'Ukrayna' paylaşımı
Amerikan CNN haber kanalının son dakika olarak yayımlandığı haberde, kıçını sallayarak bira reklamı eşliğinde Ukrayna’daki savaş sirenlerini yayınlaması tepki topladı.
Amerikan CNN haber kanalının son dakika olarak yayımlandığı haberde, kıçını sallayarak bira reklamı eşliğinde Ukrayna’daki savaş sirenlerini yayınlaması tepki topladı.
Melih Gökçek, Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle konuştu: Nasıl öbür taraf?
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter’dan paylaştığı Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle çektiği video gündem oldu. Hawking'in balmumu heykeliyle konuşan Gökçek, 'Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi? Bak susmuş duruyorsun...' ifadelerini kullandı.
Şamil Basayev'in 'yaptığınız terörizm değil mi?' sorusuna verdiği efsaneleşen cevap
Rusya'nın Ukranyaya gerçekleştirdiği işgal operasyonunda sivillerin de vurulması bütün dünyada tepki çekerken, Kafkasya direnişinin unutulmayan Çeçen kuvvetleri komutanı Şamil Basayev, bir gazetecinin ''Yaptığınız terörizm değil mi?' sorusuna verdiği cevap bugün de gündemde...
Ukraynalı komutanın 'Bayraktar' paylaşımı gündem oldu
Rus ordusuna karşı savaşan Ukrayna ordusundan bir komutanın Rus askerlerine seslenerek 'Bayraktarları beğendiniz mi? Sizce başınızın tepesinde uçuşan nedir? Sizinle savaşmak için her şeyimiz var. En iyisi teslim olun.Şimdilik esir alıyoruz. Şansınız varken kaçın'' demesi gündem oldu.