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'Çinli Elon Musk' sosyal medyada gündem oldu

SpaceX CEO'su Elon Musk'a neredeyse ikizi gibi benzeyen bir kişi sosyal medyada gündem oldu.

2021-12-18 08:15:56

@masikexiaomi adlı TikTok kullanıcısı, 15 Aralık'ta paylaştığı iki videoda bir Tesla otomobilin yanında görülüyor.

Sayfasında kendine "Çinli Elon Musk" diyen sosyal medya kullanıcısının videoları dünyanın birçok yerinde haber oldu. Görüntüler, KL Entertainment Station adlı bir Facebook grubunda tartışma yarattı.

Bir kişi, "Bu deepfake. Kamera etrafta dolanırken konuşmaya başladığında, göz ve ağız hareketlerinde bir gecikme oluyor" dedi.

Deepfake, bir fotoğraf ya da videodaki görüntünün yapay zeka ve derin öğrenme (bilgisayarları eğitmek için kullanılan algoritmik öğrenme metodu) kullanılarak değiştirilmesini sağlayan teknolojiyi tanımlayan bir ifade.

Başka bir Facebook kullanıcısı, paylaşımın altında "Çin malı Elon Musk" diye yorum yaptı.

Bazı kişiler şaşkınlığını yorumlarda gif kullanarak belirtirken, videodaki kişiye "Yi Long Musk" lakabını takanlar da oldu.

Videodaki kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Dolayısıyla görüntülerin gerçek mi yoksa deepfake mi olduğu bilinmiyor.

Kaynak: Independent Türkçe

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