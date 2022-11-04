Çinli bisikletliye çarparak ölümüne neden olan sürücüyü JASAT yakaladı

ARACININ PARÇALARININ EVİNİN BAHÇESİNDE DEĞİŞTİRMİŞ

S.G.nin kazaya karışan aracını belirli bir süre evinin bahçesinde saklandığı, daha sonra kırılan ön camını Kırklareli'den temin ettiği, kırılan far ve panjuru internetten alarak Uzunköprü'de bulunan evinin bahçesinde kendi imkanları ile değiştirdiği, aracı delilleri yok etmek için yıkadığı ve tek hasarlı kalan parçası olan motor kaputunu değiştirmek için Edirne'de sanayiye götürdüğü belirlendi. S.G., Uzunköprü'deki evinde jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne'de sanayide bulunan araca ise incelenmek üzere el konuldu. S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.